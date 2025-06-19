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        Kayseri'de pastırmacılar gurbetçi sezonunu bekliyor

        YÖRESELlezzeti pastırma ve sucuk üretimiyle ünlü Kayseri'de esnaf, yaz aylarında kente gelen gurbetçileri bekliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 16:29 Güncelleme: 19.06.2025 - 16:35
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        Kayseri'de pastırmacılar gurbetçi sezonunu bekliyor
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        YÖRESELlezzeti pastırma ve sucuk üretimiyle ünlü Kayseri'de esnaf, yaz aylarında kente gelen gurbetçileri bekliyor.

        Kentte pastırma ve sucuk özellikle yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşların çekiyor. Her yıl temmuz ve ağustos aylarında gurbetçi yoğunluğu yaşayan esnaf, hazırlıklarını tamamladı. Talebin özellikle Almanya, Fransa ve Hollanda'dan gelen gurbetçilerden oluştuğu belirtiliyor. Kent merkezinde pastırma satışı yapan esnaf Mustafa Tokluman, "Şu an bütün Türkiye'de, iğneden ipliğe bütün ticarethanelerin beklediği bir gerçek var. O da gurbetçi dediğimiz, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın gelmesi. Bu her sene olmakla beraber, bu sene daha ivedi bekliyoruz. Çünkü durgun geçen bir zaman dilimi oldu. Gurbetçinin Türkiye'ye gelmesi bizi çok mutlu ediyor" dedi.

        'CAN SUYU OLUYORLAR'

        Pastırmacı Sado Gürbüz ise "Gurbetçiler geldiği zaman Kayseri'mize, Türkiye'mize bir can suyu oluyorlar. Çünkü ülkeye hem para giriyor, avro ve dolar olarak girdiği için de katkıları oluyor. Allah onlardan bin kere razı olsun" diye konuştu. Pastırma ve sucuğun fiyatına değinen Gürbüz, "Sırt dediğimiz pastırma şu an 1850, antrikot pastırma 2200 lira. But kısmı pastırma da 1400 lira bazında gidiyor. Etin bölümüne göre, sırtla bonfile aynı değildir veya but kısmıyla sırt bir değildir. Sucuklarda 630, 790, 930 lira fiyatlarında şu an" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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