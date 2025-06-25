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        Kayseri'de tuvalette cinsel istismar iddiasına 20 yıl hapis

        KAYSERİ'de, aynı yurtta kaldığı M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 18:41 Güncelleme: 25.06.2025 - 18:41
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        Kayseri'de tuvalette cinsel istismar iddiasına 20 yıl hapis
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        KAYSERİ'de, aynı yurtta kaldığı M.S.’ye (18) tuvalette cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan M.A. (29), 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kayseri'de, 22 Mart 2023’te meydana gelen olayda, iddiaya göre M.A., bir aile ve danışma merkezi kurumunda aynı odada kaldığı M.S.’yi tuvalete götürüp cinsel istismarda bulundu. Mağdurun durumu kurumda görevli öğretmenine anlatması üzerine yapılan soruşturma sonucu şüpheli M.A. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

        Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık M.A. hazır bulundu. M.A., tuvalete birlikte gittiklerini ve zorlama yaşanmadığını belirtti. Mahkeme heyeti, sanık M.A.’yı, 'çocuğun cinsel istismar' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırarak, yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına karar verdi.

        Öte yandan, sanık M.A.’nın Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2015 yılında başka bir davadan verilen karar nedeniyle 31 Mayıs 2031 tarihine kadar Kayseri Şehir Hastanesi Psikiyatri bölümünde koruma ve tedavi altına alındığı öğrenildi. Bu davadan verilen cezanın burada göreceği tedavi sonucunda belirleneceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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