Kayseri'de 3 katlı binada yangın

Yeşilhisar ilçesi İdris Mahallesi Şehit İsmail Oturak Sokak’taki 3 katlı binanın son katındaki dairede, sabah saatlerinde, yangın çıktı. Yangının, çatı tamiri sırasında izolasyon çalışması yapılırken çıktığı iddia edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, daireyi kapladı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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