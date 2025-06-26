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        Kayseri'de 3 katlı binada yangın

        KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde 3 katlı binanın son katında, çatı tamiri sırasında izolasyon çalışması yapılırken çıktığı öne sürülen yangın, yarım saatte söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 13:29 Güncelleme: 26.06.2025 - 13:35
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        Kayseri'de 3 katlı binada yangın
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        KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde 3 katlı binanın son katında, çatı tamiri sırasında izolasyon çalışması yapılırken çıktığı öne sürülen yangın, yarım saatte söndürüldü.

        Yeşilhisar ilçesi İdris Mahallesi Şehit İsmail Oturak Sokak’taki 3 katlı binanın son katındaki dairede, sabah saatlerinde, yangın çıktı. Yangının, çatı tamiri sırasında izolasyon çalışması yapılırken çıktığı iddia edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, daireyi kapladı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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