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        Kayseri'de silahlı, bıçaklı, sopalı kavga: 2 yaralı

        KAYSERİ'de Suriye uyruklu iki grubun silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 15:01 Güncelleme: 04.07.2025 - 15:05
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        Kayseri'de silahlı, bıçaklı, sopalı kavga: 2 yaralı
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        KAYSERİ'de Suriye uyruklu iki grubun silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı.

        Olay, saat 12.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Suriye uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tüfekli, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada Suriye uyruklu A.E. ve M.E., tüfek ve bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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