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        Kayseri'de 1 kişinin öldüğü kavgada 5 tutuklama

        KAYSERİ'de Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 11:15 Güncelleme: 06.07.2025 - 11:20
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        Kayseri'de 1 kişinin öldüğü kavgada 5 tutuklama
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        KAYSERİ'de Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

        Olay, 4 Temmuz saat 12.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Suriye uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tüfekli, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada, Suriye uyruklu A.E. ve M.E., tüfek ve bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan A.E., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. M.E.’nin hastanedeki tedavisi sürdüğü bildirildi.

        Polis, kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda A.S. (20), A.S. (23), M.H. (25), F.S. (22) ve M.S. (15) yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Kasten öldürme’ suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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