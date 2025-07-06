Kayseri'de 1 kişinin öldüğü kavgada 5 tutuklama

KAYSERİ'de Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

Olay, 4 Temmuz saat 12.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Suriye uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tüfekli, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada, Suriye uyruklu A.E. ve M.E., tüfek ve bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan A.E., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. M.E.’nin hastanedeki tedavisi sürdüğü bildirildi.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda A.S. (20), A.S. (23), M.H. (25), F.S. (22) ve M.S. (15) yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Kasten öldürme’ suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.