        Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk, üvey babasını bıçakla yaraladı

        Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk, üvey babasını bıçakla yaraladı

        KAYSERİ'de Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 00:07 Güncelleme: 30.09.2025 - 00:10
        Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk, üvey babasını bıçakla yaraladı
        KAYSERİ’de Y.K.C. (12), üvey babası H.P.’yi (31) bıçakla ağır yaraladı.

        Olay, saat 22.00 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Özkan Sokak'ta ki 15 katlı binada meydana geldi. Binanın 8’inci katında oturan Y.C.K.’nin annesi ile üvey babası H.P. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bunun üzerine Y.C.K. bıçakla üvey babası H.P.’yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan H.P., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın şüphelisi Y.C.K., polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

