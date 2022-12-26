Kayseri'de polisten kaçan şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde polisten kaçan uyuşturucu şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı.



Mevlana Mahallesi Mehmet Timuçin Caddesi'nde, devriye gezen polis ekibini gören A.Y. kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu yakalanan zanlı, kaçarken iki poşeti yere attı.

Zanlının üst aramasında ve poşetlerdeki kontrollerde 15,42 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

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