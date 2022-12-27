Mehmet Akif Ersoy Kayseri'de anıldı

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KAYSERİ (AA) - İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde düzenlenen programda anıldı.

Sarıoğlan İmam hatip Ortaokulu tarafından Halk Eğitim Merkezi Mehmet Fatih Salı Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı etkinlikte, "İstiklal Marşı'nın Kabulü" isimli tiyatro gösterisi sunuldu ve şiirler okundu.

Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Sarıoğlan Kaymakamı Fatih Güner, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

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