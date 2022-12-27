Kayseri'de kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkol ve sigara satışının engellenmesine yönelik Yeşilhisar ve Melikgazi ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, Soğanlı Mahallesi'nde iki evde yapılan aramada, bidonlara doldurulmuş 407 litre şarap bulundu.

Ayrıca, Gesi Mahallesi'ndeki bir ikamette, 745 paket bandrolsüz sigara ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda, T.İ, N.A. ve A.G. gözaltına alındı.





















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