Kayseri'de "Genç Hekimler Ustalarıyla Birlikte Kayseri Erciyes Kampında" programı düzenlendi

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KAYSERİ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erciyes'te düzenlenen "Genç Hekimler Ustalarıyla Birlikte Kayseri Erciyes Kampında" programına telekonferans ile katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bakan Kasapoğlu'nun telekonferans ile katıldığı kampta hem meslektaşlarıyla hem de geleceğin hekimleriyle bir araya geldi.

Bakanlık tarafından 3'üncüsü düzenlenen program Gençlik ve Spor Erciyes Kamp Merkezi'nde gerçekleşti.

Programa telekonferans ile katılan Kasapoğlu, kamp hakkında bilgiler verdi.

Erciyes kampının hayırlar getirmesini dileyen Kasapoğlu, "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımızı görüyorum, ev sahipliğinden ve katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Çok anlamlı bir birlikteliğe vesile oluyorlar. Özellikle Kayseri, özel illerimizden birisidir. Gençlerimizin bu anlamdaki etkinliklerimize olan ilgisi bize ayrı bir mutluluk konusudur. Genç hekim adaylarına şükranlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç da Bakan Kasapoğlu'na selamlarını ve saygılarını iletti.



Kendilerini genç meslektaşları ile buluşturduğu için minnet duyduklarını belirten Büyükkılıç, "Gençleri yüreklendirmek, onları ümitlendirmek, böyle projeleri hayata geçirmek ne kadar güzel. Sizleri kutluyorum." ifadesini kullandı.

Yarın sona erecek kamp, gençlerin sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif yönden gelişimlerine, boş zamanlarını etkin bir şekilde değerlendirmelerine ve farklı illerden gelen arkadaşlarıyla kardeşlik iklimine imza atmalarına imkan sağlıyor.

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