Kayseri'de silahlı kavgada bir kişinin ölümüne neden oldukları iddiasıyla 3 sanık yargılanıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de silahlı kavgada bir kişinin ölümüne neden oldukları öne sürülen 3 sanığın, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık M.F.Ö, tutuksuz yargılanan ağabeyi B.B.Ö. ve T.B. ile öldürülen O.A'nın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşma savcısı mütalaasında, 3 sanığın da "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmalarını istedi.
Önceki savunmalarını tekrar eden sanıklar ise suçlamaları reddederek, beraatlerini talep etti.
Maktul O.A'nın babası Ş.A. ise sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.
Sanık avukatları da esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak için süre talebinde bulundu.
Avukatların talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanık M.F.Ö'nün tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
- Olay
Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde 29 Ekim 2021'de çıkan tartışmada silahla vurulan O.A, arkadaşları tarafından Yeşil Mahalle Cumali Sokak'taki evine getirilmişti. Ailesinin ihbarıyla sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan O.A, 8 gün sonra hayatını kaybetmişti. Şüpheliler M.F.Ö, B.B.Ö. ve T.B. hakkında dava açılmıştı.