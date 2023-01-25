Melikgazi Belediyesi personeli Türk Kızılay'a kan bağışladı

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KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediyesi personeli, Türk Kızılay tarafından düzenlenen kampanyaya kan bağışlayarak destek oldu.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek olduklarını bildirdi.

Bu kapsamda, Türk Kızılay'ın kampanyasına destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla belediye personelinin kan bağışında bulunduğunu belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Kan bağışı acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Kızılayımız da hem yurt içinde hem de yurt dışında bu konuda çok güzel faaliyetler gösteriyor. Onların elini güçlü tutmak adına Türk halkı olarak her zaman onlara destek olmalıyız. İhtiyaç için kan stoklarını yeterli seviyede tutmamız gerekiyor. Biz de üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Türk Kızılay'ın her zaman yanındayız. Bu tür sosyal sorumluluk projelerine öncülük ederek, halkımızı daha duyarlı ve daha bilinçli olmaya davet ediyoruz."

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