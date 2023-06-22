Tomarza'da belediye ekipleri bayram temizliğine başladı

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KAYSERİ (AA) - Tomarza ilçesinde belediye ekipleri, bayram öncesi temizlik çalışması başlattı.

Ekipler, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala parkları, mezarlıkları, cadde ve sokakları temizliyor.



Çalışmaların bayrama kadar tamamlanacağı öğrenildi.

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