Kuaförler ve güzellik uzmanları "Erciyes'in zirvesinde" hünerlerini sergiledi Kayseri'de Artistik Kuaför, Berber, Güzellik Uzmanlar Derneği üyeleri, Erciyes'in 3 bin 400 rakımında farklı saç stilleri ve makyaj tasarımı yaptı.

Kayseri'de Artistik Kuaför, Berber, Güzellik Uzmanlar Derneği üyeleri, Erciyes'in 3 bin 400 rakımında farklı saç stilleri ve makyaj tasarımı yaptı.

Dernek Başkanı Murat Duman ve mankenler ile 35 kadın, erkek kuaförü ile güzellik salonu sahibi, Erciyes'in Ottamon mevkisinde etkinlik düzenledi.

"Erciyes'in zirvesinde mesleğimizin zirvesindeyiz" sloganıyla 3 bin 400 rakıma teleferikle çıkan kuaförler ve güzellik uzmanları, kar spreyi, makyaj ve güzellik malzemeleri, krem, jel ve takma saç kullanarak mankenler üzerinde farklı tasarımlar yaptı.

Bir kuaför saçtan yaptığı kafesten canlı güvercin uçururken bir diğeri mankenin saçına kar spreyi ile Erciyes Dağı görünümü verdi.

Bir mankenin saçına yerleştirilen tabak üzerine Kayseri mantısı yerleştirilerek yoğurt sürüldü, kuaför malzemesiyle sucuk şekli verilen saç da dikkati çekti.

Dernek Başkanı Duman, etkinliğe destek veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a ve Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcüman'a teşekkür etti.