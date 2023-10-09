Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı
Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda 94 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda 94 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda 94 gündem maddesi meclis üyelerince görüşüldü.
Toplantıda, Erciyes Mahallesi’nde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’ye tahsis edilmesi talebi de müzakere edildi.
Talepler, meclis üyelerince kabul edildi.
Başkan Büyükkılıç, toplantıda "Yüksek İrtifa Merkezi'nde olimpik yüzme havuzu, çok amaçlı spor salonu, UEFA standartlarına uygun 6 saha yapılmış durumda. İnşallah Spor AŞ marifetiyle şehrimize gelecek yurt içinden ve dışından misafir takımlara hizmet sunmak amacıyla çalışma yapıyoruz." ifadelerini kullandı.