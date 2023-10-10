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        Kayseri'de 11 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken annesini ve kız kardeşini yaraladı

        Kayseri'nin Develi ilçesinde tüfekle oynayan 11 yaşındaki çocuk kazara annesini ve kız kardeşini vurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 02:06 Güncelleme: 10.10.2023 - 02:06
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        Kayseri'de 11 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken annesini ve kız kardeşini yaraladı
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        Kayseri'nin Develi ilçesinde tüfekle oynayan 11 yaşındaki çocuk kazara annesini ve kız kardeşini vurdu.

        Sindelhöyük Mahallesi'nde evde tüfekle oynayan E.H.F. (11) kazara annesi Ş.E. ile kız kardeşi C.E'yi yaraladı.

        Baba Ö.E'nin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan anne Ş.E. Kayseri Şehir Hastanesi'ne, C.E. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralı anne ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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