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        Sarıoğlan'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliği düzenlendi

        Sarıoğlan İlçe Müftülüğü tarafından kadınlar için Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 16:16 Güncelleme: 10.10.2023 - 17:00
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        Sarıoğlan'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliği düzenlendi
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        Sarıoğlan İlçe Müftülüğü tarafından kadınlar için Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki programda, Hazreti Muhammed'in hayatı anlatıldı.

        Kuran-ı Kerim tilavetinin de yer aldığı programda, İl Müftü Yardımcısı Sedanur Seher, Hazreti Peygamberin hayatına dair kesitleri kadınlarla paylaştı.

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