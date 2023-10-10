Sarıoğlan'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliği düzenlendi
Sarıoğlan İlçe Müftülüğü tarafından kadınlar için Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
Giriş: 10.10.2023 - 16:16 Güncelleme: 10.10.2023 - 17:00
Sarıoğlan İlçe Müftülüğü tarafından kadınlar için Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki programda, Hazreti Muhammed'in hayatı anlatıldı.
Kuran-ı Kerim tilavetinin de yer aldığı programda, İl Müftü Yardımcısı Sedanur Seher, Hazreti Peygamberin hayatına dair kesitleri kadınlarla paylaştı.