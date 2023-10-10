Sarıoğlan'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliği düzenlendi Sarıoğlan İlçe Müftülüğü tarafından kadınlar için Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Anadolu Ajansı Giriş: 10.10.2023 - 16:16 Güncelleme: 10.10.2023 - 17:00 facebook

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