Melikgazi Kayseri Basketbol, Joyner Holmes ile anlaştı
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, ABD'li basketbolcu Joyner Holmes ile anlaşma imzaladı.
Giriş: 20.10.2023 - 17:36 Güncelleme: 20.10.2023 - 17:36
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, ABD'li basketbolcu Joyner Holmes ile anlaşma imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki forvet oyuncuyla sezon sonu kadar mukavele yapıldığı ifade edildi.
Transfer, kulübün sosyal medya hesabından "Hoş geldin Holmes" paylaşımı ile duyuruldu.