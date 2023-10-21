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        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kayseri'de canlı hayvan borsası ve pazar yeri açılışında konuştu:

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son 10 yılda dünyada en çok tarım ve hayvancılık ürünlerinin fiyatının arttığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 14:34 Güncelleme: 21.10.2023 - 14:34
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        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kayseri'de canlı hayvan borsası ve pazar yeri açılışında konuştu:
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        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son 10 yılda dünyada en çok tarım ve hayvancılık ürünlerinin fiyatının arttığını söyledi.

        Kayseri'de Kocasinan ilçesi Elagöz Mahallesi'ne yapılan canlı hayvan borsası ve pazar yeri açılışında bir konuşma yapan Hisarcıklıoğlu, ticaret borsalarının akredite laboratuvarları, lisanslı depoları, canlı hayvan pazarlarıyla Türkiye'nin tarımını, hayvancılığını geleceğe taşıdıklarını belirtti.

        Kayseri Ticaret Borsasının (KTB) tarım sektörünü geliştirmek ve hizmet kalitesini arttırmak üzere önemli projeye imza attığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, kente kalıcı eserler kazandıran KTB Başkanı Recep Bağlamış ve yönetimini tebrik etti.

        Hem pandemi hem de Rusya-Ukrayna savaşıyla dünyada en önemli stratejik sektörün tarım ve hayvancılık olduğunu gösterdiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Geleceğe yatırım yapılacaksa bu iki alana yapılması lazım. Son 10 yılda dünyada en çok fiyatı artan grup, tarım ve hayvancılık ürünleri. Allah da bize böyle kıymetli bir toprak vermiş. Bunun kıymetini bilip, tarım ve hayvancılığı başımızın üstünde taşımalıyız." diye konuştu.

        Dünya nüfusuna her yıl iki Türkiye nüfusu eklendiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

        "Son 10 yılda 500 milyon insan az gelirliden orta gelirli gruba geçti. Geçince bunlar da tüketmeye başladı. Önümüzdeki dönem tarım ve hayvancılıkla kim uğraşıyorsa önleri çok açık. Bu topraklarda kendisine yetebilen toprak, iklim hepsi var. Bunun kıymetini bilelim, koruyalım. Avrupa'da en fazla büyükbaş ve küçükbaşa sahip ülke Türkiye. Demek ki bu konuda bizim de önümüz açık. Biz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak ticaret borsalarımızla birlikte sektörü geliştirecek projeleri hayata geçiriyoruz. Bunlardan bir tanesi Türkiye'de olmayan, 2004 yılında yasamıza dahil ettirdiğimiz lisanslı depoculuk. Maalesef Türkiye'de lisanslı depoculukla ilgili kimsenin bilgisi yoktu. 2010'dan sonra Türkiye'de şu anda hububatta lisanslı depolarda artık ürünlerimiz bozulmadan hem depolanıyor hem ticareti yapılıyor hem de ürün ihtisas borsasıyla Türkiye'nin ve dünyanın her yerine ürünlerimizi satar hale geldik."

        Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış da kentin, Türkiye'nin en büyük pastırma, sucuk ve kavurma üreticisi olduğunu belirtti.

        Açılan canlı hayvan borsası ve pazar yerinin önemine dikkati çeken Bağlamış, "İlimizde ve bölgede hayvanlarını satmakta zorlanan yetiştiricilerimize modern bir tesiste satış imkanı sağlanarak ürünlerini doğru fiyata satması, hayvan alıcılarının da güvenli ve modern bir ortamda, doğru fiyata hayvan tedarik etmesini sağlayacağız. Canlı hayvan pazarı ile ayrıca bazı bölgelerde kontrolsüz ve dağınık şekilde yapılan hayvan satışlarının düzenli hale getirilmesini, çevre ve görüntü kirliliğinin önlenmesini, denetlenebilir ve güvenli bir pazar ortamı oluşturulmasını, alıcı ve satıcının bilinen sabit bir alanda buluşturmasını sağlayacağız." diye konuştu.

        Proje sayesinde Kayseri'nin tedarikten üretime kadar tüm süreçlerin bütünleştiği bir hayvancılık merkezi haline geleceğini vurgulayan Bağlamış, şöyle devam etti:

        "Şehrimiz besilik hayvan üretimi, üretilen hayvanın pazarlanması, mezbahacılık faaliyetleri ve sonrasında kavurma, pastırma, sucuk gibi nihai ürünlerin ortaya çıkacağı kompleks bir hayvancılık merkezi konumuna gelecek. Bu projeyle kayıt dışılığın da önüne geçmiş olacağız. Pazarın en önemli avantajlarından biri de fiyat dengesi olacak. Üreticimizin pazara kolay ulaşımı, fiyat öngörülebilirliği nedeniyle üretim artacak ve Kayseri, besili hayvan üretiminde de üst sıralara çıkacaktır. Hayvan pazar yeri ve borsamız tam kapasiteyle çalıştığında ilimiz ekonomisine yıllık 20 milyar TL'lik katkı sağlayacak. Yıllık 350 bin büyükbaş, 550 bin küçükbaş hayvan satışı gerçekleşecek."

        Bağlamış, Kayseri'ye yakışır bir et borsası da kurmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

        Vali Gökmen Çiçek de başarılı projelerinden dolayı Bağlamış'ı ve yönetimini tebrik ettiğini söyledi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da hizmetin kente hayırlı olmasını diledi.

        Konuşmaların ardından canlı hayvan borsası ve pazar yeri hizmete açıldı.

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