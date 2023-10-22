Kayseri'de park halindeki otomobil yandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 22.10.2023 - 00:22 Güncelleme: 22.10.2023 - 00:42
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Anafartalar Mahallesi Abide Sokak'ta park halindeki 50 AAK 305 plakalı otomobilde yangın çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Aracın motor kısmında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.