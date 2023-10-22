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        Kayseri'de park halindeki otomobil yandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 00:22 Güncelleme: 22.10.2023 - 00:42
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        Kayseri'de park halindeki otomobil yandı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Anafartalar Mahallesi Abide Sokak'ta park halindeki 50 AAK 305 plakalı otomobilde yangın çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Aracın motor kısmında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

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