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        Kayserispor'un sahasında bileği bükülmüyor

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-1 yenen Mondihome Kayserispor, iç sahada başarılı grafiğiyle dikkati çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 10:17 Güncelleme: 22.10.2023 - 10:17
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        Kayserispor'un sahasında bileği bükülmüyor
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        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-1 yenen Mondihome Kayserispor, iç sahada başarılı grafiğiyle dikkati çekiyor.

        Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ligde oynadığı 5 iç saha maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı.

        Sahasında, Galatasaray ve RAMS Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Kayserispor, Yılport Samsunspor'u 2-1, Gaziantep FK'yi 2-0 ve son olarak Çaykur Rizespor'u da 3-1'lik skorlarla geçerek evinde 11 puan toplamayı başardı.

        İç sahadaki 5 maçın 3'ünde gol yemeyen sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 7 kez havalandırırken kalesinde sadece 2 gol gördü.

        Kayserispor, sezonun ilk maçında 0-0 berabere kaldığı Galatarasay'a ise şu ana kadar tek puan kaybını yaşatan takım oldu.

        Ligde 9 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle 13 puan toplamayı başardı.

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