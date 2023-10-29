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        Kayseri'de klasik araba ve motosikletlerle "100. Yıl Ay-Yıldız Turu" düzenlendi

        Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla klasik araba ve motosikletlerden oluşan kortej şehir turu attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 18:25 Güncelleme: 29.10.2023 - 18:25
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        Kayseri'de klasik araba ve motosikletlerle "100. Yıl Ay-Yıldız Turu" düzenlendi
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        Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla klasik araba ve motosikletlerden oluşan kortej şehir turu attı.

        Kocasinan Belediyesi tarafından organize edilen ve Kayseri'de faaliyet gösteren klasik araba ve motosiklet kulüplerinin katkısıyla "100. Yıl Ay-Yıldız Turu" programı düzenlendi.

        Sümer Spor Tesislerinde toplanan gruplar buradan araç ve motosikletleriyle hareket etti.

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın da bir klasik arabayla eşlik ettiği etkinlikte, yüzlerce otomobil ve motosikletten oluşan kortej şehir turu yaparak Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

        Gruplar burada saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okuduktan sonra dağıldı.

        Etkinlikte şehit ve gazi çocukları da klasik arabalara binerek tura katıldı.

        Programın sonunda gazetecilere açıklamada bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Cumhuriyet'in 100. yılının Kayseri'de coşkuyla kutlandığını söyledi.

        Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşların bu coşkusuna ortak olmak için etkinlikler düzenlediklerini belirten Çolakbayrakdar, "Büyük bir coşkuyla kutlamalar yapıyoruz ve vatandaşlarımız da bu kutlamalara eşlik ediyorlar. Allah'tan, Anadolu coğrafyasında Cumhuriyet'in ve ay-yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında, ezan sesiyle bu millete, bu topraklarda yaşamak nasip olsun diliyorum."

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