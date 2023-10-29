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        Hacılar Belediyesinin "Ulusal fotoğraf yarışması sergisi" açıldı

        Kayseri'de Cumhuriyet'in 100. yılında Hacılar Belediyesi tarafından düzenlenen "Ulusal fotoğraf yarışması sergisi" törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 23:12 Güncelleme: 29.10.2023 - 23:12
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        Hacılar Belediyesinin "Ulusal fotoğraf yarışması sergisi" açıldı
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        Kayseri'de Cumhuriyet'in 100. yılında Hacılar Belediyesi tarafından düzenlenen "Ulusal fotoğraf yarışması sergisi" törenle açıldı.

        Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide ilçenin tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini yansıtan 36 fotoğraf sergilendi.

        Törende konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayarak, üçüncüsü düzenlenen sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

        Sergide, fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

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