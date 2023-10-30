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        Başkan Büyükkılıç, Habitat Dünya Şehirler Günü Zirvesi'ne katıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın, Habitat Dünya Şehirler Günü Zirvesi'ne katıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 14:59 Güncelleme: 30.10.2023 - 14:59
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        Başkan Büyükkılıç, Habitat Dünya Şehirler Günü Zirvesi'ne katıldı
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın, Habitat Dünya Şehirler Günü Zirvesi'ne katıldığı bildirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen zirvede 140'tan fazla ülkenin devlet başkanları ve bakanları ile belediye başkanları yer aldı.

        Başkan Büyükkılıç, konuşmacı olarak katıldığı zirvenin "İlham Veren Konuşmalar" temalı oturumunda Kayseri'deki şehircilik faaliyetlerini anlattı.

        Büyükkılıç, BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, BM Karayolu Güvenliği Özel Elçisi Jean Todt ve Türkiye’deki katılımcı belediye başkanlarıyla da görüştü.

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