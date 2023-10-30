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        Kayserispor, Alagöz Holding Iğdır FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Mondihome Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 18:50 Güncelleme: 30.10.2023 - 18:50
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        Kayserispor, Alagöz Holding Iğdır FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Mondihome Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda kuvvet çalışmasıyla başladı ve sahada ısınma hareketleri, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Mondihome Kayserispor ile Alagöz Holding Iğdır FK, 2 Kasım Perşembe günü saat 20:00'de Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaşacak.

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