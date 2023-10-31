Kayseri'de öğretmenlere "permakültür" eğitimi verilecek

Kayseri'de öğretmenlere yönelik "permakültür" eğitimi düzenlenecek.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ve İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, ORAN binasında iş birliği protokolü imzaladı.

Kilci, burada yaptığı konuşmada, protokolün hayırlı olmasını dileyerek, permakültür uygulamalarının yaygınlaşmasının önemli olduğunu söyledi.

Permakültürün sürdürülebilir tarım uygulamaları olduğunu anlatan Kilci, "Bu kapsamda eğitim alacak öğretmenlerimiz, ardından permakültür mantığının öğrenciler ve kamu görevlileri üzerinde yaygınlaşması için görev yapacak. Permakültür, sürdürülebilir tarım mantığıyla ekosistemi kirletmeyen, çevreyle bütünleşik ve çevreyle barışçıl bir tarım uygulamasının tüm ülkede uygulanmasını amaçlıyor." diye konuştu.

Karaköse de ORAN ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki iş birliğinin devam ettiğini dile getirdi.

Ekosistemi bozmadan ve ekosistem içerisindeki üretim alanlarını okullarda oluşturmayı amaçladıklarını aktaran Karaköse, "Bunun için de 20 öğretmenimiz eğitim alacak. Öğretmenlerimizle sahaya, okullarımıza, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ulaşacağız. Bunun anlaşmasını yaptık." dedi.