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        Kayseri'de bir kişi tartıştığı kardeşini bıçakla yaraladı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kardeşinin bıçakla yaraladığı kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 18:08 Güncelleme: 02.11.2023 - 18:08
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        Kayseri'de bir kişi tartıştığı kardeşini bıçakla yaraladı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kardeşinin bıçakla yaraladığı kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Tacettin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesi'nde S.A. ile kardeşi M.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A. kardeşini bıçakla yaraladı.

        Yaralı M.A, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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