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        Karabağ şehitleri için Kayseri'de mevlit okundu

        Anadolu Azerbaycan Eğitim Kültür Dostluk Derneğince Karabağ şehitleri ile vefat eden Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva için Kayseri'de mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 16:39 Güncelleme: 04.11.2023 - 16:41
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        Karabağ şehitleri için Kayseri'de mevlit okundu
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        Anadolu Azerbaycan Eğitim Kültür Dostluk Derneğince Karabağ şehitleri ile vefat eden Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva için Kayseri'de mevlit okutuldu.

        Hunat Camii'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu, şehitler ve Paşayeva için dua edildi.

        Dernek Başkanı İsmet Taymuş, programa katılanlara teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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