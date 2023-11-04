Karabağ şehitleri için Kayseri'de mevlit okundu Anadolu Azerbaycan Eğitim Kültür Dostluk Derneğince Karabağ şehitleri ile vefat eden Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva için Kayseri'de mevlit okutuldu.

Anadolu Azerbaycan Eğitim Kültür Dostluk Derneğince Karabağ şehitleri ile vefat eden Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva için Kayseri'de mevlit okutuldu.

Hunat Camii'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu, şehitler ve Paşayeva için dua edildi.

Dernek Başkanı İsmet Taymuş, programa katılanlara teşekkür etti.