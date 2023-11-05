Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı yakalandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 7 ekip ve 34 personelin katılımıyla uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 136 gram uyuşturucu, 665 uyuşturucu içerikli hap, 2 hassas terazi, 1 tabanca ve 3 alüminyum folyo ile haksız kazançtan elde edildiği değerlendirilen 100 TL ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlılardan 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 4'ünün işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.