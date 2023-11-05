Kayserispor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın kendi sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın kendi sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü.

İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.