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        Kayserispor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın kendi sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 21:14 Güncelleme: 05.11.2023 - 21:34
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        Kayserispor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın kendi sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü.

        İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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