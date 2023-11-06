Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayserispor - Alanyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen Mondihome Kayserispor'un teknik direktörü Recep Uçar, "Neticesinde çok zor olsa da çok iyi bir takıma karşı 3 puan aldık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 23:22 Güncelleme: 06.11.2023 - 23:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserispor - Alanyaspor maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen Mondihome Kayserispor'un teknik direktörü Recep Uçar, "Neticesinde çok zor olsa da çok iyi bir takıma karşı 3 puan aldık." dedi.

        Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ligin en iyi ekiplerinden biri olan Alanyaspor'a karşı alınan 3 puanın çok anlamlı olduğunu belirtti.

        Kendileri açısından birçok ilkin yaşandığı bir karşılaşma olduğuna dikkati çeken Uçar, "Bu sene ligde benim geldiğim periyottan beri yedinci maçımız. Bu maçlardan dördünü takımlarının başına geçen yeni teknik direktörlere karşı oynuyoruz. Ayrıca son 11 maçtır galip gelemediğimiz bir takıma karşı bir galibiyet aldık. Bir de geçen sene şubat ayından beri ilk defa üst üste üçüncü galibiyetimizi aldığımız bir maç oldu. Bundan dolayı bugün ortaya koydukları mücadele, hırs, azim, taktiksel disiplin ve oyun sadakatinden dolayı oyuncularımı yürekten kutluyorum." diye konuştu.

        Yeni teknik adamların takımlarına karşı oynamanın birçok zor yönleri olduğunu vurgulayan Uçar, şunları kaydetti:

        "Çünkü nasıl bir oyunla karşılaşacağınızı önceden kestiremezsiniz. Nitekim kadrolar elinize gelmeden bunu bilemiyorsunuz. Hazırlığımız farklı yöndeydi ama bugün tamamen farklı bir düzende çıkan Alanyaspor vardı.

        Oyuna bakarsak ilk yarı belki yüzde 65 topa sahip olduk. Oyunu yönlendiren, kontrol eden taraf gibi gözüksek de ciddi geçişler verdiğimiz bir maç oldu. 2-3 tane net geçiş pozisyonları verdik. Neticesinde çok zor olsa da çok iyi bir takıma karşı 3 puan aldık. Çünkü Alanyaspor sadece Adana Demirspor ve Fenerbahçe maçları dışında bütün maçlarda oyunun puanı hak eden taraftı."

        Uçar, Kayserispor olarak bundan sonra hep daha iyisini yapmak için ekip olarak mücadelelerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Siirt'te feci kaza!
        Siirt'te feci kaza!
        Gutteres, Gazze'ye 1,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı başlattı
        Gutteres, Gazze'ye 1,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı başlattı
        Polat çifti soruşturmasında kayyım talebi!
        Polat çifti soruşturmasında kayyım talebi!
        Beşiktaş içeride başka dışarıda başka!
        Beşiktaş içeride başka dışarıda başka!
        Şiddet gören kadına yardım etmek istemişti
        Şiddet gören kadına yardım etmek istemişti
        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
        CHP Parti Meclisi belli oldu
        CHP Parti Meclisi belli oldu
        G.Saray'ın Bayern 11'i netleşiyor
        G.Saray'ın Bayern 11'i netleşiyor
        Ahmet Nur Çebi açıklama yapacak
        Ahmet Nur Çebi açıklama yapacak
        Fidan-Blinken görüşmesi 2,5 saat sürdü
        Fidan-Blinken görüşmesi 2,5 saat sürdü
        6 Kasım'da o kentte sıcaklık 30 derece oldu!
        6 Kasım'da o kentte sıcaklık 30 derece oldu!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Beşiktaş’ta kriz çözüldü
        Beşiktaş’ta kriz çözüldü
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak

        Benzer Haberler

        Kayserispor - Alanyaspor maçının ardından
        Kayserispor - Alanyaspor maçının ardından
        Kayserispor - Alanyaspor: 1-0
        Kayserispor - Alanyaspor: 1-0
        Kayseri'de 3 aracın karıştığı kazada; 6'sı ağır 9 yaralı
        Kayseri'de 3 aracın karıştığı kazada; 6'sı ağır 9 yaralı
        Kayseri'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı
        Kayseri'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig