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        Atlı Cirit 1. Lig D Grubu müsabakaları Kayseri'de yapılacak

        Kayseri, 2023 Hasan Sarol Sezonu Atlı Cirit 1. Lig D Grubu müsabakalarına ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 12:29 Güncelleme: 08.11.2023 - 12:29
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        Atlı Cirit 1. Lig D Grubu müsabakaları Kayseri'de yapılacak
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        Kayseri, 2023 Hasan Sarol Sezonu Atlı Cirit 1. Lig D Grubu müsabakalarına ev sahipliği yapacak.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre müsabakalar, belediye bünyesindeki Spor AŞ öncülüğünde 10-12 Kasım'da Geleneksel Sporlar Binicilik ve Atlı Okçuluk Tesisi'nde gerçekleştirilecek.

        Organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu iş birliğinde yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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