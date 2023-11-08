Atlı Cirit 1. Lig D Grubu müsabakaları Kayseri'de yapılacak

Kayseri, 2023 Hasan Sarol Sezonu Atlı Cirit 1. Lig D Grubu müsabakalarına ev sahipliği yapacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre müsabakalar, belediye bünyesindeki Spor AŞ öncülüğünde 10-12 Kasım'da Geleneksel Sporlar Binicilik ve Atlı Okçuluk Tesisi'nde gerçekleştirilecek.

Organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu iş birliğinde yapılacak.