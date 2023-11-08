Atlı Cirit 1. Lig D Grubu müsabakaları Kayseri'de yapılacak
Kayseri, 2023 Hasan Sarol Sezonu Atlı Cirit 1. Lig D Grubu müsabakalarına ev sahipliği yapacak.
Kayseri, 2023 Hasan Sarol Sezonu Atlı Cirit 1. Lig D Grubu müsabakalarına ev sahipliği yapacak.
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre müsabakalar, belediye bünyesindeki Spor AŞ öncülüğünde 10-12 Kasım'da Geleneksel Sporlar Binicilik ve Atlı Okçuluk Tesisi'nde gerçekleştirilecek.
Organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu iş birliğinde yapılacak.
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