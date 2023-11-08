Kayseri'de Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Altınoluk Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ekibini tebrik ederek, merkezin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Büyükkılıç ise burada yapacakları tesisin Altınoluk ile diğer mahallelere hizmet edeceğini belirtti.

Yaşam merkezi hakkında bilgi veren Büyükkılıç, "Bay, bayan yüzme havuzları, fitness ve spor salonları, sauna ve buhar odaları, eğitim ve sosyal faaliyetlere hizmet edecek derslik ve atölyesi, bilgisayar odası, kütüphane ve kafeterya barındıracak. Çocuk kütüphanesi, diyetisyeni, sağlık odası, idari ofisi, mescidi ile bir yaşam merkezi olacak." ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise kentin belediyecilik açısından farklı bir noktada olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından il protokolü butonlara basarak, inşaat alanı 3 bin 938 metrekare olan yaşam merkezinin temel atma törenini gerçekleştirdi.

Programa, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkan Vekili Ragıp Dost, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Altınoluk Mahallesi muhtarı Hayriye Çevrim ve mahalle sakinleri katıldı.