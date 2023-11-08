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        Malatya-Ankara seferini yapan uçak kalp krizi geçiren yolcu için Kayseri'ye acil iniş yaptı

        Malatya-Ankara seferini yapan uçak, yolculardan birinin kalp krizi geçirmesi nedeniyle Kayseri Havalimanı'na acil iniş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 21:20 Güncelleme: 08.11.2023 - 21:20
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        Malatya-Ankara seferini yapan uçak kalp krizi geçiren yolcu için Kayseri'ye acil iniş yaptı
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        Malatya-Ankara seferini yapan uçak, yolculardan birinin kalp krizi geçirmesi nedeniyle Kayseri Havalimanı'na acil iniş yaptı.

        Alınan bilgiye göre, Malatya Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı'na gitmek için saat 18.15'te havalanan TK 7057 sefer sayılı uçaktaki yolcu A.U, uçuştan bir süre sonra fenalaştı.

        İlk müdahaleyi kabin görevlileri ve uçakta yolcu olarak bulunan bir doktorun yaptığı A.U, uçağın Kayseri'ye acil iniş yapmasıyla pistte bekleyen ambulansa alındı.

        Kalp krizi geçirdiği belirlenen A.U, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Uçak, bir süre beklediği Kayseri Havalimanı'ndan havalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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