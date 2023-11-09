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        "Nikotin bandını sol göğsünüze değil, sağ omzunuza yapıştırın" önerisi

        MUHAMMED KISIR - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İnci Gülmez, sigarayı bırakmak isteyen bazı kişilerin kullandığı nikotin bandının doğru yere yapıştırılması gerektiğini belirterek "Kalp damar hastalığı olan biri nikotin bandını kalp üzerine sol göğsüne yapıştırırsa kalp krizi geçirme riski olabilir hatta kalp damar hastalığı olmasa bile bant, sol göğüs üzerine yapıştırılmamalı. Genellikle tüysüz bir yere, sağ omuza yapıştırılmasını öneririz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 11:28 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:28
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        "Nikotin bandını sol göğsünüze değil, sağ omzunuza yapıştırın" önerisi
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        MUHAMMED KISIR - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İnci Gülmez, sigarayı bırakmak isteyen bazı kişilerin kullandığı nikotin bandının doğru yere yapıştırılması gerektiğini belirterek "Kalp damar hastalığı olan biri nikotin bandını kalp üzerine sol göğsüne yapıştırırsa kalp krizi geçirme riski olabilir hatta kalp damar hastalığı olmasa bile bant, sol göğüs üzerine yapıştırılmamalı. Genellikle tüysüz bir yere, sağ omuza yapıştırılmasını öneririz." dedi.

        Gülmez, AA muhabirine, nikotinin beyinde bağımlılık yapan bir madde olduğunu söyledi.

        Sigarayı bırakabilmek için nikotin bağımlılığından kurtulmak gerektiğini dile getiren Gülmez, "Nikotin replasman (yerine koyma) tedavisi başta olmak üzere farklı şekilde sigarayı bırakma yöntemleri var. Bunlar, nikotin bantları, nazal spreyleri, ağız spreyleri, pastil ve nikotin sakızı gibi." diye konuştu.

        Sigara bırakma polikliniğine gelenlerin önce bağımlılık değerine baktıklarını anlatan Gülmez, "Sigara bağımlılığı çok yüksekse, mesela uyandıktan sonra ilk 30 dakika içinde sigara içmeyi canı istiyorsa ve bulundukları kapalı ortamda da sigara içme ihtiyaçları varsa bu kişilerde yüksek sigara bağımlılığı var demektir." ifadesini kullandı.

        Gülmez, nikotin sakızı çiğneyen bir kişinin ağız mukozasında tahriş ortaya çıkabileceğini, dilde yara oluşabileceğini belirterek bunlara maruz kalmamak için nikotin bağımlılığından kurtulmak gerektiğini söyledi.

        - "Çok nadir olarak alerjik reaksiyonlar görülebiliyor"

        Bant tedavisinde de yanlış kullanımın bazı hastalıkları tetikleyebileceğini anlatan Gülmez şunları kaydetti:

        "Bant tedavisinde bazı yan etkiler vardır. Cildimize bant yapışıyor, yapıştığı yerde kontakt dermatitiniz (alerji) varsa bunu artırabiliyor. Çok nadir olarak alerjik reaksiyonlar görülebiliyor ayrıca hipertansiyon olan kişilerde nikotin, vazokonstriksiyon (kan damarlarında daralma) yaptığı için tansiyon kontrolden çıkılabiliyor. Tansiyon kontrolü olmayabiliyor. Tansiyonu daha da yükseltebiliyor."

        Nikotin bandının doğru yere yapıştırılması gerektiğini bildiren Gülmez şunları söyledi:

        "Kalp damar hastalığı olan biri nikotin bandını kalp üzerine sol göğsüne yapıştırırsa kalp krizi geçirme riski olabilir hatta kalp damar hastalığı olmasa bile bant, sol göğüs üzerine yapıştırılmamalı. Genellikle tüysüz bir yere, sağ omuza yapıştırılmasını öneririz çünkü lokal emildiği için burada kalp damarlarında daralmaya neden oluyor. Buna bağlı olarak da kalp krizine yol açabilmektedir. Bunun için de yine kontakt dermatiti azaltabilmek için genellikle tüysüz sağ omuzdan flasterleri yapıştırabiliyoruz. Genellikle yer değiştirmek kaydıyla bir gün sağ omuza, diğer gün sol omuza, ertesi gün kalçaya olmak üzere flasterleri yapıştırabiliyoruz. Bir sakızla 2 miligram kadar nikotin verilir. Bir sigarada da yaklaşık 1,5 miligram nikotin var. Dolayısıyla nikotin sakızları özellikle sigara ihtiyacı çok olduğu zaman bunu gidermek için kullanılır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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