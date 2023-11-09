Kayseri'de öğrencilerin katılımı ile bağımlılıkla mücadele etkinliği düzenlendi

Kayseri'de, "Kontrol Sende, Hayat Sende" projesi kapsamında 100 öğrencinin katılımıyla bağımlılıkla mücadele etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Yeşilay ile bağımlılıkla mücadele projesinin başlangıcını yaptıklarını söyledi.

Yeşilay üyeleri ile kent ve ilçelerdeki okullarda Yeşilay kulübü öğrenci ve öğretmenlerinin farkındalık oluşturmak amacıyla broşür hazırladıklarını ifade eden Karaköse, şunları kaydetti:

"Onları vatandaşlara, esnafa dağıtıp bağımlılıkla ilgili farkındalık oluşturmak istiyorlar. Bizler sağlıklı, zararlı alışkanlıklardan uzak, çağın gerçeklerini taşıyan, geçmişini, tarihini, özünü, kültürünü ve medeniyetini bilen gençler yetiştirmek istiyoruz. Kayseri Valimizin liderliğinde, valiliğimizin öncülüğünde milli eğitimimiz, sivil toplum kuruluşlarımızla bir duruşumuz olacak. Bağımlılıkla ilgili çalışmalarımız, çeşitli eğitimlerimiz, faaliyetlerimiz, etkinliklerimiz olacak. Burada da öğrencilerimiz, 'bu işte biz de varız' dediler. Öğretmenlerimiz, okul müdürlerimiz, Yeşilay kulübü öğrencilerimiz burada. Hayırlı, uğurlu olsun."

Konuşmanın ardından, "Kontrol Sende, Hayat Sende" projesi kapsamında, meydanda toplanan 100 öğrenci ile ilçe ve mahallelerdeki Yeşilay kulübü öğrencileri, vatandaşlara broşür dağıttı.

Programa, Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Yeşilay üyeleri ve öğrenciler katıldı.