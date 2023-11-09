Kayseri'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik operasyon düzenlendi.

Suriye'de bulunduğu dönemde DEAŞ'ın içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen zanlı, merkez Melikgazi ilçesindeki bir adreste yakalandı.

Jandarma, ikamette bulunan dijital materyallere el koydu.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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