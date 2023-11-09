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        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı

        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 16:19 Güncelleme: 09.11.2023 - 16:30
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        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı
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        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik operasyon düzenlendi.

        Suriye'de bulunduğu dönemde DEAŞ'ın içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen zanlı, merkez Melikgazi ilçesindeki bir adreste yakalandı.

        Jandarma, ikamette bulunan dijital materyallere el koydu.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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