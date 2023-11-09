Kayseri'de bir kişi iş arkadaşını bıçakla yaraladı

Kayseri'de pastane çalışanları arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

İddiaya göre, merkez Kocasinan ilçesi Ziyagökalp Mahallesi Emekçi Sokak'ta aynı pastanede çalışan T.E. ile M.K. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda T.E, bıçakla M.K'yi karnından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

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