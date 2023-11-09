Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de bir kişi iş arkadaşını bıçakla yaraladı

        Kayseri'de pastane çalışanları arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 17:29 Güncelleme: 09.11.2023 - 17:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de bir kişi iş arkadaşını bıçakla yaraladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de pastane çalışanları arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

        İddiaya göre, merkez Kocasinan ilçesi Ziyagökalp Mahallesi Emekçi Sokak'ta aynı pastanede çalışan T.E. ile M.K. arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda T.E, bıçakla M.K'yi karnından yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Olaydan sonra kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Can Atalay dosyası Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ı nasıl karşı karşıya getirdi?
        Can Atalay dosyası Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ı nasıl karşı karşıya getirdi?
        İstanbul'da şehir içinde nereler rezerv alan olur?
        İstanbul'da şehir içinde nereler rezerv alan olur?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bitcoin 1 ayda yüzde 35 kazandırdı
        Bitcoin 1 ayda yüzde 35 kazandırdı
        TFF'den gündemdeki iddialara yanıt geldi!
        TFF'den gündemdeki iddialara yanıt geldi!
        Gençlere indirimli telefonda son durum
        Gençlere indirimli telefonda son durum
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Montella'dan Milli Takım itirafı!
        Montella'dan Milli Takım itirafı!
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Bir "kör nokta" faciası daha!
        Bir "kör nokta" faciası daha!
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?

        Benzer Haberler

        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı
        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı
        Kayseri Valisi Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan "10 Kası...
        Kayseri Valisi Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan "10 Kası...
        Sarıoğlan'da "Kudüs'ü Savunmak Anadolu'yu Savunmaktır" konferansı düzenlend...
        Sarıoğlan'da "Kudüs'ü Savunmak Anadolu'yu Savunmaktır" konferansı düzenlend...
        Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, Bakan Uraloğlu'nu ziyaret etti
        Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, Bakan Uraloğlu'nu ziyaret etti
        Kayserispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Kayserispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Kayseri'de devrilen otomobildeki anne ile 2 çocuğu yaralandı
        Kayseri'de devrilen otomobildeki anne ile 2 çocuğu yaralandı