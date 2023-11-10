Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu bulunduran ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda D.B, K.O, K.C. ve B.K. gözaltına alındı, 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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