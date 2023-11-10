Kayseri'deki kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı Kayseri'de meydana gelen kavgada baba ile oğlu ve bir akrabaları bıçakla yaralandı.

Kayseri'de meydana gelen kavgada baba ile oğlu ve bir akrabaları bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Erman Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenden kavga çıktı. Kavgada F.Y. (50) ve oğlu M.Y. (16) ile akrabaları C.A. bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

F.Y'nin durumun ağır olduğu, polis ekiplerinin de olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.