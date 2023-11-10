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        Kayseri'deki kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı

        Kayseri'de meydana gelen kavgada baba ile oğlu ve bir akrabaları bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 22:25 Güncelleme: 10.11.2023 - 22:29
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        Kayseri'deki kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı
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        Kayseri'de meydana gelen kavgada baba ile oğlu ve bir akrabaları bıçakla yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Erman Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenden kavga çıktı. Kavgada F.Y. (50) ve oğlu M.Y. (16) ile akrabaları C.A. bıçakla yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        F.Y'nin durumun ağır olduğu, polis ekiplerinin de olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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