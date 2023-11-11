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        Kick boksta siyah kuşak "dan" sınavları Kayseri'de yapılıyor

        Türkiye Kick Boks Federasyonunun 2023 yılı faaliyet programında yer alan siyah kuşak "dan" sınavlarının Kayseri ayağı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 16:18 Güncelleme: 11.11.2023 - 16:36
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        Kick boksta siyah kuşak "dan" sınavları Kayseri'de yapılıyor
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        Türkiye Kick Boks Federasyonunun 2023 yılı faaliyet programında yer alan siyah kuşak "dan" sınavlarının Kayseri ayağı başladı.

        Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'ndaki sınavlar için sporcular, kayıt yaptırdı. Kaydın ardından ısınma hareketleri yapan sporcular, komite tarafından sınava tabi tutuldu.

        Sınavı izleyen Türkiye Kick Boks Federasyonu Genel Sekreteri Harun Demir, AA muhabirine, siyah kuşak "dan" sınavının renkli kuşaktan sonraki derece olduğunu, bu sınavdan sonra öğrencilerin antrenör kurslarına girme yetkisine sahip olacağını söyledi.

        Federasyonun 400 bine yakın lisanslı sporcusunun bulunduğunu anlatan Demir, aynı zamanda Bakanlığın bünyesindeki federasyonlar arasında uluslararası müsabakalarda en çok madalya alan branş olduklarını dile getirdi.

        Kayseri'de bugün ayrıca hakem kursunun da başladığını aktaran Demir, iki gün sürecek eğitimin ardından katılımcıların hakemlik belgesi alabileceğini kaydetti.

        İl Temsilcisi Yaşar Kurt da İstanbul ve Ankara'nın ardından en kalabalık "dan" sınavlarının Kayseri'de yapıldığını belirtti.

        Kurt, 120 sporcunun "dan" sınavlarına, 50 sporcunun da hakemlik sınavına girdiğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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