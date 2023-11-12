Kayseri'de 2 katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi'ndeki iki katlı evin çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın, kısa sürede söndürüldü.
Yangın sırasında evin boş olduğu öğrenildi.
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