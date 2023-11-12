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        Kayseri'de 2 katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 22:15 Güncelleme: 12.11.2023 - 22:25
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        Kayseri'de 2 katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi'ndeki iki katlı evin çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu yangın, kısa sürede söndürüldü.

        Yangın sırasında evin boş olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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