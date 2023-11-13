Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Ağaç parçaları ve çakıl taşlarla Anadolu hayatını anlatan ürünler tasarlıyor

        MUHAMMED KISIR - Kayseri'de yaşayan kamu görevlisi Yakup Efe, bir odasını atölyeye çevirdiği evinde, doğadan topladığı atık malzemelerle Anadolu insanın hayatını anlatan maket ve malzemeler yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 12:05 Güncelleme: 13.11.2023 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağaç parçaları ve çakıl taşlarla Anadolu hayatını anlatan ürünler tasarlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUHAMMED KISIR - Kayseri'de yaşayan kamu görevlisi Yakup Efe, bir odasını atölyeye çevirdiği evinde, doğadan topladığı atık malzemelerle Anadolu insanın hayatını anlatan maket ve malzemeler yapıyor.

        Yakup Efe (44), AA muhabirine, çocukken maddi imkansızlardan dolayı oyuncaklarını kendi el becerisiyle yaptığını belirterek, 7 yıl önce de kendisinde böyle bir hobinin oluştuğunu söyledi.

        Doğa gezilerinde ağaç dalları ve su kenarlarından çakıl taşı topladığını anlatan Efe, ilk olarak işinden arta kalan vakitlerde evinin bir odasında masa saati, tespih dolabı, aynalık ve sehpalar yaptığını dile getirdi.

        Çakıl taşlarıyla köy yaşamını anlatan evler yapmaya başladığını belirten Efe, şöyle konuştu:

        "Dere kenarında otururken çakıl taşları gözüme çarptı. 'Bunlardan neler yapabilirim?' dedim. Aklıma duvar saati geldi. Küçük çakıl taşlarından duvar saati yapmaya başladım. Ondan sonra masa saatleri yaptım. Minyatür olarak saçtan soba, ahşaptan halı tezgahı yapmaya başladım. Köy hayatını gözünüzde canlandırdığınız da evimizde olan şeylerin minyatürünü yapmaya çalıştım. Şu an apartmanda oturuyoruz ve teknolojik imkanlarım da sınırlı."

        Efe, geç saatlere kadar bir eser ortaya çıkarmak için çalıştığını, işi bitirmeden gözüne uyku girmediğini ifade etti.

        -"Yayladaki evimizi hayal ettim"

        Son olarak çakıl taşlarından Anadolu hayatını yansıtan maket ev yaptığını belirten Efe, şunları kaydetti:

        "Dedem hayvancılıkla uğraşırdı ve yayladaki evimiz de taştandı. Oradan bir anımsama geldi. Yayladaki evimizi hayal ettim. Birebir burayı yapmaya çalıştım. Çok güzel ve doğal oldu. Yaşamış olduğum hayatı, Anadolu insanın bir gününü veya ömrünün nasıl geçtiğini yansıtan figürler yapıyorum. Oturma odasında sergilediğim köy yaşamını anlatan minyatür, misafirlerden de olumlu tepkiler alıyor. Eşim de beni motive ediyor ve ürünleri yaparken destek oluyor."

        Her insanın bir hobisinin olması gerektiğini dile getiren Efe, bu tür uğraşların hayatlarına da olumlu yansıdığını söyledi.

        Efe, ilerleyen zamanlarda sergi açarak, eserlerini vatandaşların beğenisine sunmak istediğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        5 yayanın öldüğü kazada çarpan aracın hızı tespit edildi!
        5 yayanın öldüğü kazada çarpan aracın hızı tespit edildi!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Kırmızı kart tartışması!
        Kırmızı kart tartışması!
        "Tecrübe başka bir şey"
        "Tecrübe başka bir şey"
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        Ünlü ceketi satıldı
        Ünlü ceketi satıldı
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Ev sahibinden kiracıya kurşun yağmuru!
        Ev sahibinden kiracıya kurşun yağmuru!
        Borçlanma primine dikkat!
        Borçlanma primine dikkat!
        ABD'den Suriye'ye operasyon
        ABD'den Suriye'ye operasyon
        Gallant: Beyrut da Gazze gibi olabilir
        Gallant: Beyrut da Gazze gibi olabilir
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!

        Benzer Haberler

        KAYSERİ'DE 2 KATLI EVİN ÇATISINDA YANGIN
        KAYSERİ'DE 2 KATLI EVİN ÇATISINDA YANGIN
        Kayseri'de 2 katlı evin çatısında yangın
        Kayseri'de 2 katlı evin çatısında yangın
        Kayseri'de 2 katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'de 2 katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Develi Belediye Spor - Halkbank: 1-3
        Develi Belediye Spor - Halkbank: 1-3
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Atlı Cirit 1. Lig D Grubu müsabakaları Kayseri'de tamamlandı
        Atlı Cirit 1. Lig D Grubu müsabakaları Kayseri'de tamamlandı