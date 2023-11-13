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        Kayseri'de bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 22:16 Güncelleme: 13.11.2023 - 22:16
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        Kayseri'de bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu
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        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu.

        S.A.S, hayvanlarını otlattıktan sonra Gesi Mahallesi Yüksel Çavuşoğlu Caddesi'ndeki müstakil evine döndüğünde 51 yaşındaki eşi H.S'nin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yapılan ilk kontrolde H.S'nin kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken jandarma ekipleri, hırsızlık ihtimali üzerinde duruyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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