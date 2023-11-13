Kayseri'de bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu.

S.A.S, hayvanlarını otlattıktan sonra Gesi Mahallesi Yüksel Çavuşoğlu Caddesi'ndeki müstakil evine döndüğünde 51 yaşındaki eşi H.S'nin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk kontrolde H.S'nin kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken jandarma ekipleri, hırsızlık ihtimali üzerinde duruyor.

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