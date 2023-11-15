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        Kayserispor ile Popypara arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

        Kayserispor Kulübü ile finansal teknoloji alanında faaliyet gösteren Popypara arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 16:22 Güncelleme: 15.11.2023 - 16:22
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        Kayserispor ile Popypara arasında sponsorluk anlaşması imzalandı
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        Kayserispor Kulübü ile finansal teknoloji alanında faaliyet gösteren Popypara arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi RHG EnerTürk Enerji﻿ Stadı'nda gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının imza törenine, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı ile Popypara Üst Yöneticisi Osman Sadık Doğan katıldı.

        Yapılan iş birliği çerçevesinde Popypara logosu, 2023-2024 sezonunda Mondihome Kayserispor formasında yer alacak.

        Osman Sadık Doğan, Kayseri'nin yerli firması olduklarını belirterek, finansal teknoloji alanında Türkiye'nin en büyük 10 firması arasında yer almayı hedeflediklerini söyledi.

        Kayseri'den doğan bir firma olarak Kayserispor'a katkı sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Doğan, "Şehrin en kıymetli, Türkiye'nin güzide kulüplerinden olan Kayserispor'a sponsorluk anlaşması talebinde bulunduk. Başkanımız da teklifimizi kabul etti. Bundan sonra da spora ve sporcuya aynı zamanda toplumun her kesimine fayda götürmek için programımız mevcut. Bu anlaşma ile de bunu tüm kamuoyuna duyurmuş oluyoruz." diye konuştu.

        Kulüp başkanı Ali Çamlı da Popypara ile sezon sonuna kadar sürecek sponsorluk anlaşması yaptıklarını belirtti.

        Anlaşma yaptıkları firmanın Kayseri menşeli olduğunu anlatan Çamlı, "Bu sezon federasyon, formaların yan boşluklarına sponsor alma konusunu kabul etmişti. Sağ olsunlar, Kayseri'nin yerli firması Popypara, kulübümüze bir teklifte bulundu, biz de tereddütsüz kabul ettik. Hem Kayserispor için hem de şehrimize kazandırılan firma için bu imzanın hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

        - "Kayserispor henüz bir şey başarmış değil"

        Kayserispor'un ligdeki durumunu da değerlendiren Çamlı, şunları kaydetti:

        "Şu anda Kayserispor Kulübü, bir aile havası içerisinde. Biz mütevazılığımızı hiç kaybetmeyeceğiz. Kayserispor henüz bir şey başarmış değil. Kayserispor'un başarılı olduğu gün ne zaman biliyor musunuz, Anadolu'dan şampiyon çıktığı gündür. Onun haricinde ligde kalmış, her sene ligde kalmaya oynamış, bunlar bir başarı değil. Günübirlik bir başarı gibi görebilirsiniz ama Kayserispor ne zaman doğru düzgün, mantıklı, ayakları yere basar bir şekilde 3-4 yıllık bir plan çerçevesinde ilerlerse başarı gelir. Olur mu, neden olmasın. Bursaspor şampiyon olmadı mı, Trabzonspor şampiyon olmadı mı, Başakşehir şampiyon olmadı mı, bunlar oluyorsa Kayserispor'un da düzgün bir planlamayla bunu başarabileceği bir camiası var. Onun için bu yıl biz, ayaklarımız yere basarak gelebileceğimiz en iyi noktaya gelmek için gayret ediyoruz. Bundan sonraki yıllarda yapacağımız plan, program, çalışma, Kayserispor'a yürümeyi öğretecek, sonra adımları atacak, sonra koşacak, sonra da hedefe gidecek."

        Konuşmaların ardından Çamlı ve Doğan, sponsorluk sözleşmesini imzaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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