Erciyes Dağı'nda kurtarma tatbikatı yapıldı

Türkiye'nin önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes'te yeni sezon öncesi kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Erciyes Kayak Merkezi Hisarcık Kapı'da düzenlenen "Teleferikten Kurtarma Tatbikatı"na, Erciyes AŞ'ye bağlı arama, kurtarma ve pist güvenliği, AFAD, Türkuaz Su Altı ve Akarsu Arama Kurtarma, itfaiye, 112 Acil Servis, UMKE, ANDA ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri katıldı.

Senaryo gereği, tesislerde meydana gelen arızadan kaynaklı, 2 bin 400 metre rakımdaki telesiyejde mahsur kalan 6 kişi, ekipler tarafından halat yardımıyla indirildi.

Yaklaşık bir saat süren tatbikatta teknik arıza, ekipler tarafından kısa sürede giderildi.

Kurumlar arası işbirliğinin de sağlandığı tatbikatta 60 personel görev aldı.

Erciyes AŞ Pist Güvenlik ve Düzenleme Müdürü Recep Karakaş, gazetecilere, bu tür tatbikatların önemli olduğunu söyledi.

Her türlü olumsuzluklara karşı ekiplerin kendilerini sürekli geliştirdiğini aktaran Karakaş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en büyük ve en güvenilir kayak merkezi olan Erciyes'imizde geleneksel hale gelmiş olan halatlı kurtarma tatbikatını gerçekleştirdik. Bu tür tatbikatlar her türlü olumsuz şartlara karşı kendimizi geliştirmemiz açısından daha önem arz etmektedir. Güzel bir tatbikat oldu. Tatbikata katılanlara tüm birimlere teşekkür ederiz."

Türkuaz Su Altı ve Akarsu Arama Kurtarma ekibi yetkilisi Deniz Temel de bu tür tatbikatlara her yıl katıldıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.