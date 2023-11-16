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        Bakan Tekin, Kayseri'de İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kayseri'de katıldığı İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin, "Hem ilin genel anlamda eğitim öğretim süreçleriyle ilgili alınması gereken kararları hem fiziki altyapı eksikliği varsa giderilmesi için almamız gereken kararları hem de özellikle 6 Şubat'la beraber biraz daha hassas olduğumuz binalarımızın, okul yapılarımızın olası depremlere karşı hazırlık durumlarını değerlendirdik." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 13:28 Güncelleme: 16.11.2023 - 13:28
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        Bakan Tekin, Kayseri'de İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı:
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kayseri'de katıldığı İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin, "Hem ilin genel anlamda eğitim öğretim süreçleriyle ilgili alınması gereken kararları hem fiziki altyapı eksikliği varsa giderilmesi için almamız gereken kararları hem de özellikle 6 Şubat'la beraber biraz daha hassas olduğumuz binalarımızın, okul yapılarımızın olası depremlere karşı hazırlık durumlarını değerlendirdik." dedi.

        Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Tekin, Kayseri Valiliğini ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen programın ardından Tekin, Büyükşehir Belediyesine de ziyarette bulundu.

        Tekin, ziyaretin ardından belediyede düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

        Basına kapalı programın ardından çıkışta gazetecilere açıklamada bulunan Tekin, kentlerde bakanlıklarıyla ilgili değerlendirme toplantıları yaptıklarını söyledi.

        Şu ana kadar Türkiye'de hemen hemen illerin yarısını dolaştıklarını belirten Tekin, diğer paydaş yapılarla da toplantılar icra ettiklerini dile getirdi.

        Bakan Tekin, bunları yaparken iki amaç taşıdıklarını kaydederek, "Bunlardan bir tanesi, ilgili paydaşların bizlerden beklentileri, bizlere söylemek istedikleri şeyler, bir diğeri de hayata geçirdiğimiz, yapmaya çalıştığımız, yapacağımızı deklare ettiğimiz şeylerin kamuoyunda paydaşlar tarafından nasıl algılandığı. Düzeltilmesi gereken bir hususun olup olmadığını istişare ediyoruz." dedi.

        - "Şehrin nüfusunun önemli bir kısmının öğretmen ve öğrencilerden oluştuğunu görüyoruz"

        Bugün de Kayseri'de toplantı yaptıklarını dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

        "Kayseri genelinde biz nasıl bir aileyiz? Rakamın büyüklüğünü görmek açısından söylüyorum, sadece okul unvanı taşıyan 1131 yapımız var. Okul dışındaki laboratuvar binası, spor salonu, kütüphane binası ve benzeri yerleri eklediğimizde ya da özel öğretim kurumu kapsamında olup okul olmayan yapıları da eklediğimizde bu rakam 5-6 binlere kadar çıkıyor. Bu kadar kurumsal yani fiziki yapı, yaklaşık 22 bin öğretmen ve 352 bin öğrenci... Şöyle topladığımızda şehrin nüfusunun önemli bir kısmının öğretmen ve öğrencilerden oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla biz aslında Kayseri'nin en dominant grubuyuz ve büyük bir aileyiz. Bu kadar büyük bir ailenin de problemlerini yerinde, lokalde konuşmak, kuşkusuz faydalı olacak. Biz de burada değerlendirmelerimizi yaptık. Hem ilin genel anlamda eğitim öğretim süreçleriyle ilgili alınması gereken kararları hem fiziki altyapı eksikliği varsa giderilmesi için almamız gereken kararları hem de özellikle 6 Şubat'la beraber biraz daha hassas olduğumuz binalarımızın, okul yapılarımızın olası depremlere karşı hazırlık durumlarını değerlendirdik. Bu konuda bizler iş bölümümüzü, görevlendirmelerimizi, üstümüze düşenleri tanımladık."

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kayseri'de eğitim öğretim süreçlerine katkı veren bütün paydaşlarla Türkiye'ye örnek olabilecek cömertlik gösteren hayırseverlere teşekkür etti.

        Programa katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de kabine arkadaşını misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Geçen yıllarda da her hafta veya 15 günde bir bakanı Kayseri'de misafir ettiklerini belirten Özhaseki, "O ilin sorunlarını tek tek kendisi dinler. Sonra yapabileceği ne varsa onları da gündeme alırdı. Yüz yüze görüşmenin, birebir bu problemleri dinlemenin faydasının da büyük olduğuna inananlardanım. Bugün bu vesileyle hocamızı misafir ediyoruz. Kendisine 'Hoş geldiniz' diyorum. Verimli bir toplantı oldu." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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