Melikgazi Belediyesi fidanları toprakla buluşturuyor
Melikgazi Belediyesi tarafından 3 mahallede fidan dikim çalışması yapılıyor.
Melikgazi Belediyesi tarafından 3 mahallede fidan dikim çalışması yapılıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt, Bahçelievler ve Bağpınar mahallelerinde fidan dikimleri hakkında açıklama yapan Başkan Mustafa Palancıoğlu, ilçeyi güzel bir görünüme kavuşturmak için çalıştıklarını belirtti.
Palancıoğlu, ilçeyi ağaçlandırarak yaşam kalitesini arttırmak istediklerini ve çalışmalarının 2024 yılı içerisinde de devam edeceğini ifade etti.
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