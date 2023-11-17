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        Melikgazi Belediyesi fidanları toprakla buluşturuyor

        Melikgazi Belediyesi tarafından 3 mahallede fidan dikim çalışması yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 15:38 Güncelleme: 17.11.2023 - 15:41
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        Melikgazi Belediyesi fidanları toprakla buluşturuyor
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        Melikgazi Belediyesi tarafından 3 mahallede fidan dikim çalışması yapılıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt, Bahçelievler ve Bağpınar mahallelerinde fidan dikimleri hakkında açıklama yapan Başkan Mustafa Palancıoğlu, ilçeyi güzel bir görünüme kavuşturmak için çalıştıklarını belirtti.

        Palancıoğlu, ilçeyi ağaçlandırarak yaşam kalitesini arttırmak istediklerini ve çalışmalarının 2024 yılı içerisinde de devam edeceğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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