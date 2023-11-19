İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te kar yağışı etkili oluyor İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'te, kar yağışı etkisini sürdürüyor.

İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'te, kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te kayak merkezinin bulunduğu alan beyaza büründü.

Akşam saatlerinde 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkili oldu.

Öte yandan, bölgede zaman zaman tipi ve sis de etkili oluyor.