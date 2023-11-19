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        Tüm-İş Konfederasyonu 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı

        Tüm-İş Konfederasyonu 3. Olağan Genel Kurulu'nda Genel Başkan Mahmut Şahin, yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 14:44 Güncelleme: 19.11.2023 - 14:50
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        Tüm-İş Konfederasyonu 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı
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        Tüm-İş Konfederasyonu 3. Olağan Genel Kurulu'nda Genel Başkan Mahmut Şahin, yeniden seçildi.

        Melikgazi ilçesindeki bir salonda düzenlenen genel kurulda konuşan Şahin, her zaman sahada işçilerin yanında olduklarını ve hedefledikleri şeyin başarı olduğuna inandıklarını söyledi.

        İşçilerin hakkını her zaman arayacaklarını anlatan Şahin, "Bugün itibariyle şunu görüyorum ki Türkiye'nin her tarafından gelen arkadaşlarımızla dünden beri konuşuyoruz. Konuşulan şeyler de hedefler de değişmiş. Azim ve kararlılığı görüyorum. Önümüzdeki 4 yıl boyunca bu hızla kalkışımız devam edecek. Bu çatı altında sıradan sendikacılığa ve sıradan sendikacılara asla yer olmayacak." ifadelerini kullandı.

        Tek liste ile gidilen seçimde, Şahin yeniden başkanlığa seçildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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